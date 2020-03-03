Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 175. mücadele!

FA Cup 5. Tur mücadelesinde Chelsea, Liverpool'u ağırlayacak. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alacak olan Chelsea, bu karşılaşmayı galibiyetle tamamlaması halinde bir üst tura yükselecek. Son haftalarda sallantılı bir performans gösteren Liverpool, bu karşılaşmayı kazanarak galibiyet serisine yeniden başlamak istiyor. Peki, Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

CHELSEA LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

FA Cup 5. Tur mücadelesinde Chelsea, Liverpool'u konuk edecek. 3 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşmanın Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz.

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Liderlik koltuğunda oturan Liverpool, Watford deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 18 karşılaşmadır kazanan Liverpool, bu sezon ilk kez yenildi. Liverpool'un ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.



Manchester City ve Aston Villa, İngiltere Lig Kupası finalinde karşılaşmaları nedeniyle haftayı maç oynamadan geçti.



Leicester City, deplasmanda oynadığı Norwich City mücadelesini 1-0 kaybetti.

Chelsea'nin Liverpool'a attığı en güzel 10 gol! İzleyelim...

Chelsea, konuk olduğu Bournemouth ile 2-2, Manchester United da deplasmanda Everton ile 1-1 berabere kaldı.



Premier Lig'in 28. haftasının ardından 79 puanı bulunan Liverpool, 57 puanlı Manchester City (bir maçı eksik), 50 puanlı Leicester City ve 45 puanlı Chelsea'nin önünde zirvedeki yerini korudu.





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