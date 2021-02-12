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GeriFutbol Chelsea, İngiltere FA Kupası’nda çeyrek finale yükselen son takım oldu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 02:01 | Son Güncelleme:

Chelsea, İngiltere FA Kupası’nda çeyrek finale yükselen son takım oldu

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Chelsea, İngiltere FA Kupası’nda çeyrek finale yükselen son takım oldu
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İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda Chelsea, deplasmanda Barnsley'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FA Kupası 5. tur karşılaşmasında, Championship Lig'i ekiplerinden Barnsley, Oakwell Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti.

Chelsea, ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan 64. dakikada Tammy Abraham'ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, Chelsea FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiltere FA Kupası çeyrek finali eşleşmeleri Everton-Manchester City, Bournemouth-Southampton, Leicester City-Manchester United, Chelsea-Sheffield United şeklinde gerçekleşti.

Kupada çeyrek final karşılaşmaları 20-21 Mart tarihlerinde oynanacak

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