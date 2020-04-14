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GeriFutbol Chelsea ile Liverpool arasında tam 8 golün atıldığı tarihi maç!
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Futbol
Haber Giriş: 14.04.2020 - 14:03,Son Güncelleme:

Chelsea ile Liverpool arasında tam 8 golün atıldığı tarihi maç!

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2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea ile Liverpool uzun yıllar unutulmayacak bir karşılaşma yapmıştı...

2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki İngiliz ekip Liverpool ile Chelsea karşılaştı. İlk maçı deplasmanda Anfield'da 3-1 kazanan Chelsea, Stamford Bridge'deki ikinci maçta ilk yarıda iki gole engel olamadı.

İkinci yarıda müthiş bir çıkış gösteren Maviler, skoru bir anda 3-2'ye çevirdi.

Liverpool, skoru 4-3'e çevirmesine rağmen son sözü Frank Lampard söyledi ve 4-4'lük muhteşem maç Chelsea'nın yarı final vizesi almasıyla sona erdi. İşte o tarihi maçın golleri...

Chelsea ile Liverpool arasında tam 8 golün atıldığı tarihi maç
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