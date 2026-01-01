Chelsea, Francesco Farioli'yi listesine aldı!

Haberin Devamı

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli'nin ismi Chelsea ile anılıyor.

Telegraph'ın haberine göre Chelsea, yollarını ayırdığı Enzo Maresca'nın yerine Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior ve Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli'yi düşünüyor.

Sezon başında Ajax'tan ayrılarak Porto'nun başına geçen Francesco Farioli, ligde 16 maçın 15'ini kazanırken 1 maçtan beraberlikle ayrıldı. Portekiz ekibi, 46 puanla ligde zirvede yer alıyor.

İtalyan teknik adam, Türkiye macerası sonrasında sırasıyla Nice ve Ajax'ı çalıştırmıştı.