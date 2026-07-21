Chelsea, Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi!

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Süper Lig'de yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer operasyonunu titizlikle yürütürken, bir yandan da mevcut kadronun iskeletini korumak için yoğun mesai harcıyor.

CHELSEA GÖZÜNE KESTİRDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, yeni sezon öncesi sol bek transferi için alternatif isimleri belirledi.

Listenin üst sıralarında Newcastle United forması giyen Lewis Hall ve Real Madrid'in oyuncusu Alvaro Carreras yer alırken, Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown'un da adaylar arasında bulunduğu ifade edildi.

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NOTTINGHAM FOREST'IN YAPTIĞI TEKLİF REDDEDİLDİ

Archie Brown'a ilgi gösteren tek Premier Lig kulübünün Chelsea olmadığı belirtildi. Daha önce Nottingham Forest'ın 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye 16 milyon euroluk resmi teklif sunduğu ancak sarı-lacivertli yönetimin bu öneriyi yetersiz bularak geri çevirdiği öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maçta görev alan İngiliz sol bek, 5 gol atarken 7 de asist yaparak takımına yalnızca savunmada değil hücumda da önemli katkı sağladı.

Fenerbahçe, Archie Brown'ı geçtiğimiz sezon başında Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında transfer etmişti.