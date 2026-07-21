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Chelsea, Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi!

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Chelsea
Chelsea, Fenerbahçenin yıldızını gözüne kestirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 13:39

Yeni sezonda Süper Lig'de mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan yıldız oyuncularına gelen tekliflerle gündemde. Son olarak İngiliz devi Chelsea, sarı-lacivertlilerin yıldızı için devreye girdi.

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Süper Lig'de yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer operasyonunu titizlikle yürütürken, bir yandan da mevcut kadronun iskeletini korumak için yoğun mesai harcıyor.

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CHELSEA GÖZÜNE KESTİRDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, yeni sezon öncesi sol bek transferi için alternatif isimleri belirledi.

Listenin üst sıralarında Newcastle United forması giyen Lewis Hall ve Real Madrid'in oyuncusu Alvaro Carreras yer alırken, Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown'un da adaylar arasında bulunduğu ifade edildi.

Chelsea, Fenerbahçenin yıldızını gözüne kestirdi

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NOTTINGHAM FOREST'IN YAPTIĞI TEKLİF REDDEDİLDİ

Archie Brown'a ilgi gösteren tek Premier Lig kulübünün Chelsea olmadığı belirtildi. Daha önce Nottingham Forest'ın 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye 16 milyon euroluk resmi teklif sunduğu ancak sarı-lacivertli yönetimin bu öneriyi yetersiz bularak geri çevirdiği öğrenildi.

Chelsea, Fenerbahçenin yıldızını gözüne kestirdi

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maçta görev alan İngiliz sol bek, 5 gol atarken 7 de asist yaparak takımına yalnızca savunmada değil hücumda da önemli katkı sağladı.

Fenerbahçe, Archie Brown'ı geçtiğimiz sezon başında Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında transfer etmişti.

Chelsea, Fenerbahçenin yıldızını gözüne kestirdi

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Chelsea

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