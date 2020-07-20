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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.07.2020 - 00:31,Son Güncelleme:

Chelsea, FA Cup'ta finale yükseldi

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Chelsea, FA Cup'ta finale yükseldi
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İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final maçında Chelsea, Manchester United'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Chelsea, Olivier Giroud'un 45 11. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Chelsea, 46. dakikada Mason Mount'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Londra ekibi Chelsea, Manchester Unitedlı Harry Maguire'nin 74. dakikada kendi kalesine attığı golle 3-0 öne geçti.

Manchester United, Bruno Fernandes'in 85. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-1 yaptı, maç bu sonuçla tamamlandı.

Chelsea, FA Cup finalinde Arsenal ile 1 Ağustos'ta Wembley Stadı'nda karşılaşacak.

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