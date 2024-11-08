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Chelsea, Ermenistan ekibini gole boğdu: 8-0

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#Avrupa#Chelsea#Noah
Chelsea, Ermenistan ekibini gole boğdu: 8-0
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 01:14

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında İngiliz devi Chelsea, Ermenistan ekibi Noah'ı 8-0'lık skorla bozguna uğrattı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında lider Chelsea ile Ermenistan ekibi Noah karşılaştı.

Stamford Bridge'te oynanan karşılaşmayı İngiliz ekibi Chelsea 8-0'lık skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Tosin Adarabioyo, 13. dakikada Marc Guiu, 18. dakikada Axel Disas, 21 ve 41. dakikalarda Joao Felix, 39. dakikada Mykhaylo Mudryk, 69 ve 76. dakikalarda Christopher Nkunku kaydetti.

Bu sonucun ardından Chelsea, 3 maçta aldığı 9 puanla zirvede yer aldı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Noah 3 puanda kaldı.

Chelsea, Konferans Ligi'nin 4. haftasında Heidenheim'a konuk olacak. Noah ise Vikingur Reykjavik'i ağırlayacak.

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#Avrupa#Chelsea#Noah

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