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GeriFutbol Chelsea çıkışını sürdürüyor! Thomas Tuchel'le bileği bükülmüyor
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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2021 - 00:56 | Son Güncelleme:

Chelsea çıkışını sürdürüyor! Thomas Tuchel'le bileği bükülmüyor

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İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti. Chelsea, Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetiminde 4 lig maçında 10 puan topladı.

Ligin 23. hafta karşılaşmasında, ligde son sırada yer alan Sheffield United, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Chelsea'yi Bramall Lane Stadı'nda konuk etti.

Son haftaların formda ekibi Chelsea, 43. dakikada Mason Mount'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Chelsea çıkışını sürdürüyor Thomas Tuchelle bileği bükülmüyor

İkinci devrede ev sahibi Sheffield United, Antonio Rüdiger'in 54. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Chelsea, 58. dakikada Jorginho'nun penaltıdan ağları sarsmasıyla yeniden 2-1 öne geçti ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetiminde 4 lig maçında 10 puan toplayan Chelsea, puanını 39'a yükseltirken, Sheffield United 11 puanda kaldı.

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