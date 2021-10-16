Chelsea, Brentford'u tek golle geçti

Brentford Community Stadı'nda oynanan mücadelede Londra ekibine galibiyeti getiren golü, 45. dakikada Ben Chilwell attı.
Bu sezon altıncı galibiyetini elde eden Chelsea, 19 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Brentford ise 12 puanda kaldı.
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