Lampard ve Hansi Flick'in en iyi ilk 11'i sahaya süreceği Chelsea Bayern Münih maçı dünya çapında pek çok futbolsever tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Lewandowski, Jorginho gibi futbolcuların ön plana çıkacağı Chelsea Bayern Münih maçı, Türkiye'den de canlı olarak izlenebilecek. Peki, Chelsea Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

CHELSEA BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Chelsea, Bayern Münih'i konuk edecek. 25 Şubat Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Premier Lig



Ligin ikinci sırasında yer alan Manchester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'yi Gabriel Jesus'un golüyle deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk takımda Arjantinli Sergio Agüero, penaltı atışından yararlanamadı.



Londra derbisinde Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'ı ağırlayan Chelsea, rakibini Olivier Giroud ve Marcos Alonso'nun golleriyle 2-1 yendi. Kuzey Londra temsilcisinin tek golünü Antonio Rüdiger kendi kalesine attı.



Lider Liverpool, haftanın kapanış maçında bugün küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen West Ham United'ı ağırlayacak.

Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 76 puanla zirvede yer alıyor. "Kırmızılar"ı 57 puanlı Manchester City, 50 puanlı Leicester City, 44 puanlı Chelsea takip ediyor.



Bundesliga



Almanya Birinci Futbol Ligi'nde lider Bayern Münih, sahasında Paderborn'u 3-2 yendi.



Ligde zirve takibini sürdüren takımlardan Leipzig, Schalke 04'ü 5-0, Borussia Dortmund da Werder Bremen'i 2-0 mağlup etti. Borussia Mönchengladbach ise sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.



Bundesliga'nın 23. haftası sonunda 49 puan toplayan Bayern Münih'i, 48 puanlı Leipzig, 45 puanlı Borussia Dortmund, 43'er puanlı Borussia Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen takip etti.