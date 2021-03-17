Chelsea Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Chelsea Atletico Madrid maçı için büyük heyecan!

Chelsea Atletico Madrid maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde, çeyrek finale kalan takımları belirleyecek. Kariyeri boyunca Chelsea ile 8 kez karşılaşan Atletico Madrid, bu karşılaşmaların 2'sinden galibiyet elde ederken, 3 mücadeleden ise mağlup ayrılmıştı. Peki, Chelsea Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

CHELSEA ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Chelsea, Atletico Madrid'i konuk edecek. 17 Mart Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Premier Lig'de son durum



Liderlik koltuğunda oturan Manchester City, geçen hafta 2 müsabakaya çıktı. Manchester City, hafta içi oynadığı maçta ağırladığı Southampton'ı 5-2, hafta sonu ise deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti.



Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0, Leicester City de evinde Sheffield United'ı 5-0 yendi.

Arsenal, Tottenham'ı konuk ettiği Londra derbisini 2-1 kazandı.



Bir maç fazlası bulunan Manchester City, puanını 71'e yükseltti. City'yi, 57 puanlı Manchester United ve 56 puana sahip Leicester City izledi.



Premier Lig'in 29. haftası, Wolverhampton-Liverpool mücadelesiyle tamamlanacak.

La Liga'da son durum



Şampiyonluk yarışını önde götüren Atletico Madrid, hafta içi çıktığı erteleme karşılaşmasında konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi. Atletico, hafta sonu ise deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı.



Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren son şampiyon Real Madrid, sahasında oynadığı Elche mücadelesini 2-1 kazandı.



Barcelona-Huesca maçıyla tamamlanacak La Liga'nın 27. haftasında 63 puana ulaşan Atletico Madrid'i, Real Madrid 6, Barcelona da 7 puan geriden takip etti.

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