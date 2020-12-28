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GeriFutbol Chelsea-Aston Villa mücadelesinde puanlar paylaşıldı
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Futbol
Haber Giriş: 28.12.2020 - 23:00 | Son Güncelleme:

Chelsea-Aston Villa mücadelesinde puanlar paylaşıldı

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Chelsea-Aston Villa mücadelesinde puanlar paylaşıldı
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İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti.

Olivier Giroud'un 34. dakikadaki golüyle ilk yarıyı önde kapatan ev sahibi ekip, 50. dakikada Anwar El Ghazi'nin golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca bir kez galip gelebilen Chelsea, 26 puanla 6. sırada yer alırken, aynı puandaki Aston Villa 5. sıraya yerleşti.

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