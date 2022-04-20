Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı Anlatım: Chelsea Arsenal maçı

#Chelsea#Arsenal#Chelsea Arsenal Maçı
Canlı Anlatım: Chelsea Arsenal maçı

Chelsea ile Arsenal, Premier Lig'de karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Arsenal kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Chelsea: 2

Arsenal: 3

Goller: 13' Nketiah, 17' Werner, 27' Rowe, 33' Azpilicueta, 57' Nketiah

CHELSEA ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig erteleme maçında Chelsea, Arsenal karşısında 3 puan mücadelesi veriyor. Saat  21.45'te başlayan mücadele S Sport ekranlarından canlı izlenebiliyor.

GUARDİOLA İLE KLOPP ARASINDAKİ REKABET NEFES KESİYOR

Premier Lig, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Jürgen Klopp önderliğindeki Liverpool’un kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Manchester ekibi 74 puanla zirvede bulunurken, Liverpool 73 puanla rakibinin hemen arkasında yer almaya devam ediyor. Yarın Londra derbisinde Arsenal’i ağırlayacak olan Chelsea ise 62 puanla 3. sırada. Ayrıca Chelsea’nin 1 maç da eksiği var. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Manchester City bu hafta Brighton’u, Liverpool ise önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde olmanın hesaplarını yapan Manchester United’ı ağırlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Chelsea#Arsenal#Chelsea Arsenal Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid
Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın

BAKMADAN GEÇME!

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid
Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın