Canlı Anlatım: Chelsea Arsenal maçı

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İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Arsenal kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Chelsea: 2

Arsenal: 3

Goller: 13' Nketiah, 17' Werner, 27' Rowe, 33' Azpilicueta, 57' Nketiah

CHELSEA ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig erteleme maçında Chelsea, Arsenal karşısında 3 puan mücadelesi veriyor. Saat 21.45'te başlayan mücadele S Sport ekranlarından canlı izlenebiliyor.

GUARDİOLA İLE KLOPP ARASINDAKİ REKABET NEFES KESİYOR

Premier Lig, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Jürgen Klopp önderliğindeki Liverpool’un kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Manchester ekibi 74 puanla zirvede bulunurken, Liverpool 73 puanla rakibinin hemen arkasında yer almaya devam ediyor. Yarın Londra derbisinde Arsenal’i ağırlayacak olan Chelsea ise 62 puanla 3. sırada. Ayrıca Chelsea’nin 1 maç da eksiği var. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Manchester City bu hafta Brighton’u, Liverpool ise önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde olmanın hesaplarını yapan Manchester United’ı ağırlayacak.