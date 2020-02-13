Chelsea, Ajax'tan Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı! Son dakika transfer haberleri

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Ziyech'in transferi için Chelsea ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Ziyech'in sezon sonuna kadar Ajax forması giymeye devam edeceği ve 1 Temmuz'dan itibaren Chelsea kadrosuna dahil olacağı belirtildi.

Chelsea'nin bu transfer için bonuslarla birlikte 44 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Kariyerine Hollanda ekibi Heerenveen'de başlayan Ziyech, Ajax'ın yanı sıra aynı ülkede Twente'de de görev yaptı. Faslı milli futbolcu, 2016'dan bu yana forma giydiği Ajax'ta 160 resmi maça çıktı ve 49 gol kaydetti.

Hakim Ziyech'in 2019'da attığı en güzel golleri izliyoruz...





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