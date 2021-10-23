Chelsea 7 - 0 Norwich City (Maç özeti ve goller)

İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasında Chelsea, sahasında Norwich City'yi konuk etti.
Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Malmö'yü 4-0 yenen Chelsea, bir farklı galibiyet de ligde aldı ve Norwich'i 7-0 mağlup etti.
Chelsea'ye farklı galibiyeti; 8, 85 ve 90. dakikalarda Mason Mount, 18. dakikada Hudson-Odoi, 42. dakikada Reece James, 57. dakikada Chilwel ve 62. dakikada Aarons'un (k.k) golleri getirdi. Norwich'te Ben Gibson, 65. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Konuk ekipte milli savunmacı Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Chelsea, ligde puanını 22'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Norwich ise 2 puanla son sırada kaldı.
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