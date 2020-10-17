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Futbol
Haber Giriş: 17.10.2020 - 20:23 | Son Güncelleme:

Chelsea 3-3 Southampton (Maç sonucu ve özeti)

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Chelsea 3-3 Southampton (Maç sonucu ve özeti)
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İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, konuk ettiği Southampton ile 3-3 berabere kaldı.

Stamford Bridge'de gol düelleso şeklinde geçen maçta ev sahibi Chelsea, 90+2'de kalesinde gördüğü golle 3 puandan oldu.

Maviler'in gollerini; 15 ve 28'de Timo Werner, 59'da Havertz kaydetti. Southampton'ın gollerini ise; Danny Ings, Che Adams ve Vestergaard attı.

Chelsea, 5 hafta sonunda puanını 8'e yükseltirken; konuk Southampton, 6 puanda kaldı. 

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