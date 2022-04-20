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Chelsea 2-4 Arsenal (Maçın özeti)

#Chelsea#Arsenal#Chelsea Arsenal Maçı
Chelsea 2-4 Arsenal (Maçın özeti)

Arsenal, Premier Lig'in 32. haftasında oynanan Londra derbisinde Chelsea'yi deplasmanda 4-2 mağlup etti.

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Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'te oynanan Londra derbisini Arsenal 4-2'lik skorla kazandı.

Mücadelenin 13 dakikasında Nketiah ile öne geçen konuk ekibe yanıt 17. dakikada Werner'den geldi.

Arsenal, 27. dakikada Emile Smith Rowe ile bir kez daha üstünlük sağlarken ilk yarıda son sözü 32. dakikada Cesar Azpilicueta söyledi.

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde ise sahneye yeniden Nketiah çıktı durumu 3-2 yaptı. Skoru belirleyen golü ise 90+2. dakikada Saka penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea 62 puanda kalırken Arsenal'in puanı 57 oldu.

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