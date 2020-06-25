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Haber Giriş: 25.06.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

Chelsea 2-1 Manchester City

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Chelsea 2-1 Manchester City
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Premier Lig'de 31. hafta maçında Chelsea, Manchester City'i 2-1 mağlup etti ve Liverpool ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Chelsea ile Manchester City, Premier Lig'de 31. haftada karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 36. dakikasında Pulisic ile öne geçen Chelsea, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye Kevin de Bruyne çıktı ve skoru eşitledi.

Son sözü 76. dakikada Willian söyledi ve Chelsea, Manchester City'i 2-1 mağlup etti.

Manchester City'de 77. dakikada kırmızı kart gören Fernandinho, takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City'nin puanı 63'te kaldı. Chelsea'nin puanı 54'e yükseldi.

Chelsea 2-1 Manchester City

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