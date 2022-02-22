Chelsea 2-0 Lille / Maç sonucu

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Londra'da oynanan maçı baştan sona üstün götüren Chelsea, 2-0 kazanarak Fransa'daki rövanş öncesi avantajın sahibi oldu.

Chelsea'nin galibiyet gollerini 8. dakikada Havertz ve 63. dakikada Pulisic kaydetti.

Lille'de milli futbolcularımız Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken oyuna sonradan dahil olan Burak Yılmaz ise 35 dakika görev aldı.

Bu maçın rövanşı 16 Mart'ta Fransa'da oynanacak.

Chelsea: Mendy, Silva, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta, Kovacic, Kante, Alonso, Ziyech, Havertz, Pulisic.

Lille: Jardim, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Djalo, Sanches, Andre, Xeka, Onana, Bamba, David.