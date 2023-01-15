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Chelsea 100 milyon euroluk takviye! Mykhailo Mudryk ile 8.5 yıllık imza...

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#Transfer#Chelsea#Mudryk
Chelsea 100 milyon euroluk takviye Mykhailo Mudryk ile 8.5 yıllık imza...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 17:33

Chelsea, Crystal Palace ile Premier Lig karşılaşması oynadıkları sırada Shakhtar'dan Mykhailo Mudryk ile 8.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

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Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden Chelsea, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İngiliz ekibi, Monaco’dan kadrosuna kattığı Benoit Badiashile ve Atletico Madrid’ten sezon sonuna kadar kiraladığı Joao Felix’in ardından 3’üncü transferini resmiyete kavuşturdu. Londra ekibi, Shakhtar Donetsk’ten Mykhailo Mudryk ile 8.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transferin resmiyete kavuşmasının ardından İngiliz ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Mudryk, "Chelsea’ye katıldığım için çok mutluyum. Bu harika bir ligde yer alan çok büyük bir kulüp ve kariyerimin bu aşamasında benim için çok çekici bir proje. Yeni takım arkadaşlarımla tanışacağım için heyecanlıyım. Graham Potter ve ekibinin yanında kendimi geliştirmeyi dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, Shakhtar Donetsk’e 80 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Başarı ve performans bonuslarına göre bu rakamın 100 milyon Euro’ya kadar çıkması söz konusu.

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Bu sezon Shakhtar'da 24 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 10 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Chelsea#Mudryk

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