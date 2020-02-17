MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriChelsea 0-2 Manchester United
GeriSpor Chelsea 0-2 Manchester United
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 17.02.2020 - 13:18,Son Güncelleme:/

Chelsea 0-2 Manchester United

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Chelsea 0-2 Manchester United

İngiltere Premier Lig'in 25'inci haftasında Manchester United, Chelsea'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'de 25. hafta maçında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 45. dakikada Anthony Martial ile öne geçen Manchester United, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 66'yı gösterdiğinde sahneye Harry Maguire çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Chelsea'nin iki golünün VAR incelemesi sonucunda iptal olduğu maçı Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United'ın puanı 38 oldu. Chelsea ise 41 puanda kaldı.

Chelsea 0-2 Manchester United

 

Chelsea 0-2 Manchester United

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle