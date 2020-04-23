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Haber Giriş: 23.04.2020 - 11:29,Son Güncelleme:

Charles Leclerc: "Vettel ile çok mutluyum..."

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Charles Leclerc: "Vettel ile çok mutluyum..."
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Formula 1 takımlarından Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, 2020'nin sonun sözleşmesi bitecek olan takım arkadaşı Sebastian Vettel'in takımda kalması halinde bundan memnuniyet duyacağını söyledi.

Video konferans yöntemiyle gazetecilerin sorularını cevaplayan 22 yaşındaki pilot, "Sebastian ile çok mutluyum. Brezilya Grand Prix'sinde olduğu gibi bazı problemler yaşamış olsak da aramız iyi." ifadelerini kullandı.

Dışarıdan aralarında problem olduğu gibi bir görüntünün olduğunu belirten Leclerc, bunun gerçek olmadığını, en başından beri iyi bir ilişkileri olduğunu kaydetti.

Leclerc, "Ferrari'nin yanımda kimin olacağına dair vereceğe karara saygı duyacağım. Beraber çalışacağım kişiye adapte olmak benim işim ve kim olursa olsun her zaman ondan öğreneceğim çok şey var." şeklinde konuştu.

Geçen sezon Brezilya Grand Prix'sinde Leclerc ile Vettel'in araçları birbirlerine temas etmiş ve iki sürücü de yarış dışı kalmıştı.

 

Charles Leclerc: Vettel ile çok mutluyum...

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