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Chapecoense Başkanı Paulo Ricardo Magro Covid-19'a teslim oldu
Kolombiya’ya giderken 2016’da geçirdiği uçak kazasında futbolcularının ve teknik heyetinin büyük bölümünü kaybeden Chapecoense Kulübü’nün başkanı Paulo Ricardo Magro, Covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Brezilya ekibi, Magro’nun ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Magro, Ağustos 2019’da Chapecoense’nin başına geçmiş, kulübün maddi darboğazı aşmasını sağlayarak Serie B’de üst sıralara çıkmasına yardımcı olmuştu.
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