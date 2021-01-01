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GeriFutbol Chapecoense Başkanı Paulo Ricardo Magro Covid-19'a teslim oldu
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Haber Giriş: 01.01.2021 - 00:32 | Son Güncelleme:

Chapecoense Başkanı Paulo Ricardo Magro Covid-19'a teslim oldu

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Chapecoense Başkanı Paulo Ricardo Magro Covid-19'a teslim oldu
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Kolombiya’ya giderken 2016’da geçirdiği uçak kazasında futbolcularının ve teknik heyetinin büyük bölümünü kaybeden Chapecoense Kulübü’nün başkanı Paulo Ricardo Magro, Covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Brezilya ekibi, Magro’nun ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Magro, Ağustos 2019’da Chapecoense’nin başına geçmiş, kulübün maddi darboğazı aşmasını sağlayarak Serie B’de üst sıralara çıkmasına yardımcı olmuştu.

Chapecoense Başkanı Paulo Ricardo Magro Covid-19a teslim oldu

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