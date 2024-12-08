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Chamberlain hasreti 1 yıl sonra yine Fenerbahçe ile bitirdi

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#Beşiktaş#Derbi#Chamberlain
Chamberlain hasreti 1 yıl sonra yine Fenerbahçe ile bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 07:00

Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronchorst döneminde formaya hasret kalan, Serdar Topraktepe’nin göreve gelmesiyle yeniden şans bulan Chamberlain, dünkü derbide güzel bir gole imzasını attı.

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Beşiktaş’ta son golünü geçen sezon 9 Aralık’ta oynanan ve 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçında atan İngiliz futbolcu, tam 1 yıl sonra yine bir Fenerbahçe maçında gol hasretini bitirdi.

SAVAŞIP HAK ETTiĞiMiZ ÜÇ PUANI KAZANDIK

10. dakikada çizgiden çıkardığı topla takımını ayakta tutan Emirhan, “Maçtan önce Serdar Hoca ‘savaşın, savaştıktan sonra her şey olur’ dedi. Çok iyi savaştık, hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık. Mert Ağabey de röportajında ‘F.Bahçe taraftarla barış maçı’ demişti. Öyle oldu” dedi.

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TARAFTARIMIZI MUTLU ETTİK

Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, derbide istediklerini elde ettiklerini söyledi. Uzun zamandır taraftarları mutlu edemediklerini vurgulayan Topraktepe, “Fenerbahçe maçı büyük bir şanstı. Fenerbahçe’yi yenerek taraftarları mutlu ettik. Oyuna gelirsek, iki takım da çok agresif oynadı. Daha çok pozisyon bulan biziz. İkinci yarı hamleler yapacaktık. Oyuncularımla da konuştuğumda, Tayyip sakatlıktan çıktı, Alex’e maçtan önce oynatacağımı söylemiştim, takım içine girmesini istemiştim. Gitti, iyi şeyler yaptı. Rafa, nerede oynatırsak problem etmiyor, oynuyor. Önemli olan mücadeleye ihtiyaç vardı. Futbolcularımız çok kaliteli. İstediğimizi bugün aldık” dedi.

 

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#Beşiktaş#Derbi#Chamberlain

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