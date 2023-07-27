Canlı anlatım: CFR Cluj Adana Demirspor maçı

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Adana Demirspor, tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında! Mavi lacivertli ekip Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda CFR Cluj ile mücadele ediyor.

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CLUJ 1-0 ADANA DEMİRSPOR

GOL: 6' Betancor

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



6. dakikada sağ kanattan Manea’nın ortasında arka direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Camora’nın yerden içeri çevirdiği topu Betancor, ağlara yolladı. 1-0

9. dakikada sol kanttan Camora’nun ortasında arka direkte Manea’nın şutu kaleyi bulmadı.

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CFR CLUJ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

CFR Cluj-Adana Demirspor maçı saat 20.30’da başladı. Constantin Radulescu Stadı’ndaki karşılaşma TV 8,5 kanalından canlı olarak takip edilebilir.