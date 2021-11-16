Cezayir grubunu lider bitirip play-off'a kaldı! Feghouli'den gol..

Haberin Devamı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 6. maçında Cezayir, evinde Burkino Faso ile 2-2 berabere kaldı ve grubunu lider tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

Cezayir'in gollerini Riyad Mahrez ve Sofiane Feghouli atarken Burkina Faso'nun sayılarını Zakaria Sanogo ve Ossoufou Dayo kaydetti.

Cezayir grubu 14 puanla lider tamamladı ve Dünya Kupası için play-off oynamaya hak kazandı. Burkino Faso ise 12 puanla grubu tamamladı.

FEGHOULI'DEN MÜTHİŞ KATKI

Sofiane Feghouli, Cezayir formasıyla çıktığı son 109 maçta 11 gole etki etti. Feghouli bu süreçte 8 gol atıp 3 asist yaptı.