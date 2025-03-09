×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Cezalı kadın teknik direktörden dikkat çeken çözüm: Takımını otobüsün üzerinden yönetti!

Güncelleme Tarihi:

#Kadınlar 2. Ligi#Pınar Konca#Eskişehir
Cezalı kadın teknik direktörden dikkat çeken çözüm: Takımını otobüsün üzerinden yönetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 18:53

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Eskişehirspor'un antrenörü Pınar Konca, cezası nedeniyle sahaya giremeyince, takımını otobüsün üzerinden yönetti.

Haberin Devamı

Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda 39 puanla ikinci sırada yer alan Eskişehirspor, Denizli Sultanlar Spor ile Çukurhisar Futbol Sahası'nda oynadığı maçı 2-2 berabere tamamladı.

OTOBÜSÜN ÜZERİNDEN TAKTİKLER VERDİ

Geçen hafta Konya İdmanyurdu Spor maçında yaşanan olaylar nedeniyle tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edilen antrenör Pınar Konca, sahaya giremeyince farklı bir çözüm buldu. Saha kenarındaki takım otobüsünün üzerine çıkan Konca, buradan oyuncularına taktik verdi.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için Milan iddiası Jorge Mendesin planı ortaya çıktıFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için Milan iddiası! Jorge Mendes'in planı ortaya çıktıHaberi görüntüle

GEÇEN HAFTA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Antrenör Pınar Konca, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynanan maçta oyuncusuna yapılan bir saldırıya müdahale etmek için rakip takımın yedek kulübesine doğru koştuğunu ve bu nedenle kırmızı kart gördüğünü hatırlattı.

Cezalı kadın teknik direktörden dikkat çeken çözüm: Takımını otobüsün üzerinden yönetti

Haberin Devamı

"SAHAYI GENİŞ AÇIYLA GÖRMEK İÇİN ÇIKTIM" DEDİ

Cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadığı için otobüsün üzerine çıkma fikrinin aniden aklına geldiğini söyleyen Konca, "Tribün sahaya biraz uzaktı. Otobüsün olduğu yerden ise daha yakındı. Sahayı daha geniş bir açıyla görmek için otobüsün üzerine çıktım." dedi.

Konca, takım olarak grupta 2. sırada olduklarını ve play-off'u garantilediklerini de sözlerine ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadınlar 2. Ligi#Pınar Konca#Eskişehir

BAKMADAN GEÇME!