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Cezalı futbolcu oynatan Denizlispor hükmen mağlup sayıldı

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#Futbol#Denizlispor#Türkiye Kupası
Cezalı futbolcu oynatan Denizlispor hükmen mağlup sayıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 18:06

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Eleme Turu’nda Denizlispor’un kendi sahasında Şanlıurfaspor ile oynadığı ve 5-0’lık skorla mağlup olduğu maçta, ev sahibi ekipte cezası bulunan Emre Furtana’nın oyuna girmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Denizlispor’a hükmen mağlubiyet cezası verdi.

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Altaş Denizlispor’un evinde rakibine 5-0 mağlup olarak kupaya veda ettiği müsabakanın 73’üncü dakikasında Emre Furtana oyuna girmiş ve resmi müsabakadan men cezası bulunan oyuncunun karşılaşmada süre alması nedeniyle Denizlispor, PFDK’ya sevk edilmişti.

PFDK’nın aldığı karara göre, cezalı oyuncunun karşılaşmada oynaması nedeniyle Denizlispor, hükmen mağlup sayıldı.

Şanlurfaspor’un maçı 5-0 kazanmasından dolayı skorda ve tur atlayan tarafta bir değişiklik olmazken, maç 5-0’lık skorla Şanlıurfaspor lehine tescil edildi.

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#Futbol#Denizlispor#Türkiye Kupası

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