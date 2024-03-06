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Cezalı antrenör tel örgüleri aşarak sahaya indi! Amatör Lig'de şaşırtan olay...

Güncelleme Tarihi:

#Amatör Lig#Yeşilyurt Belediyespor#Gökhan Yiğit
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 15:08

Cezalı olan Yeşilyurt Belediyespor Antrenörü Gökhan Yiğit, tel örgüleri aşarak sahaya girdi.

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Zile ilçe Stadyumu’nda oynanan Zile Belediyespor - Yeşilyurt Belediyespor maçının 80'inci dakikasında Zile Belediyesporlu bir oyuncu kendisine yapılan faul sonrası yerde kaldı.

Maçı cezalı olduğu için tribünden takip eden Yeşilyurt Belediyespor'un Antrenörü Gökhan Yiğit de duruma sinirlenerek, tel örgüleri aşıp sahaya girdi.

Cezalı antrenör tel örgüleri aşarak sahaya indi Amatör Ligde şaşırtan olay...

Sahaya giren Yiğit'i güvenlik görevlileri dışarıya çıkardı.

Karşılaşmayı 2-1’lik skorla Yeşilyurt Belediyespor kazandı. 

Yiğit'in tel örgüleri aşarak saha inmesi ise cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

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#Amatör Lig#Yeşilyurt Belediyespor#Gökhan Yiğit

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