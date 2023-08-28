Çeyrek altın!

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Dünya 1 numarası ve Milletler Ligi Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi. Öncelikle tebrikler. Son 16 turunda rakibimiz Belçika’yı da ayrıca tebrik etmek gerek gösterdiği mücadele için. İyi servis attılar, iyi savunma yaptılar ve 18 blokla maçı tamamladılar. Özellikle Vargas’ı bu kadar durdurabilen takım olmamıştı.

Şunu söylemek isterim ki; bizim için hiç kolay olmadı. Set kaybedip, dördüncü sette de otuzlu sayılarda 6 kez maç sayısı almaya çalıştık. Servis karşılamada aksarken, orta oyuncularımızı devreye sokamadığımız, blokta alışılagelmiş performansımızı ortaya koyamadığımız ama sonunda kazandığımız ve çeyrek finale yükseldiğimiz bir maç oldu. Sonunda kazanan taraf olduğumuz için mutluyuz.

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RAKiBi iNANDIRDIK

‘Tamam mı, devam mı’ mücadelesinde daha kararlı bir takım oyunu beklerken, rakibin önceki performanslarına göre bir bakış açısı belirleyen duruş sergilediğimizi ise es geçmemek gerekir.

Sporda 1, kuraldır. Kâğıt üzerinde ne olursa olsun, sahada mücadele etmezsen kazanamazsın!

Üstünlüğümüzü zaten kâğıt üzerinde ve sahada ispatladığımızı kabul eden ve psikolojik olarak da 1-0 geride başlayan bir rakibe bu kadar inanç vermemiz önümüzdeki günlerde daha zorlu rakiplere karşı oynayacağımız maçlar için de bize çıkartılacak kocaman bir ders bıraktı.

GÜCÜMÜZ VAR, iNANALIM

Önemli olan bu dersi alıp almadığımız... Ki, eğer Avrupa Şampiyonası karnemizde eksik kalan altın madalyayı kazanıp, ilk Avrupa Şampiyonluğumuzu yaşamak istiyorsak; panik yapmadan, kendi gerçek oyunumuzu ortaya koyarak, daha agresif, güler yüzle, mücadeleden asla vazgeçmeden oyun ortaya koymamız gerektiğinin de bilincinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu gücümüz var. Öncelikle inanalım.

GEREKENi YAPACAKLARDIR

Çeyrek ve yarı final ve final... 3 zorlu aşama kaldı. Aylardır bu zaferler için sayısız antrenman, kamp, yolculuk yapan, ülkeden ülkeye dolaşan ve özel hayatlarından feragat eden güzel takımımız bundan sonra gereğini daha da iyi yapacaktır. Biz inanıyoruz. Tekrar tebrikler. Yolumuz açık olsun, sonu zirve olsun!

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