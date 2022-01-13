Ceyhun Kazancı kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Ceyhun Kazancı, 1979’da İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimleri ile Üniversite tahsilini İstanbul’da tamamladı. Galatasaray Lisesini 1998 yılında bitirdi. Akabinde, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarlarası İlişkiler bölümünü kazandı.



Buradaki tahsilinden sonra da meslek hayatı başladı. ArcelorMittal, International Stadia Group, Procas Sportif Danışmanlık, IMG Doğus, Asset Sportif, E-Kent ve Passolig gibi şirketlerde çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

Beşiktaş’a gelmeden önce Çaykur Rizespor’da Genel Sekreterlik görevini ifa eden Kazancı, önceki yıl bu görevinden istifa ederek Beşiktaş Genel Müdürü oldu. Takımın finansal tarafı ile ilgilenen iş insanı, önümüzdeki dönemde sportif direktörlük görevini üstlenecek. Bu görev, Ceyhun Kazancı’nın kariyerindeki ilk sportif direktörlük deneyimi olacak.