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Ceyhun Eriş: Ortega ile o uğraştı, öğrenince toplantıyı terk etti | Galatasaray'da kalsaydım...

#Ceyhun Eriş#Fenerbahçe#Galatasaray

Eski futbolcu ve yorumcu Ceyhun Eriş, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı. Eriş, Galatasaray günleri, Fenerbahçe macerası ve Ariel Ortega olayını anlattı.

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Eski futbolcu ve yorumcu Ceyhun Eriş, Spor Arena YouTube kanalına konuk oldu. Altyapısından yetiştiği Galatasaray günleri, Fenerbahçe macerası, hafızalarda yer tutmaya devam eden Ariel Ortega olayı, teknik direktörlük hedefi ve daha fazlasını Uğur Yapıcı'ya anlattı.

Detaylar videomuzun tamamında, keyifli seyirler.

CEYHUN ERİŞ'İN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

00:00 Açılış
01:35 UEFA A Lisansı Süreci
02:20 Ceyhun Eriş'in Hedefleri
04:32 "Futbolculuk Sonrası Bekleyerek Hata Yaptım"
08:25 "G.Saray ve F.Bahçe'de Uzun Süre Kalmak İsterdim"
09:42 "Ortega'nın Gidişi Benim Üzerime Yüklendi"
10:41 Ortega ile Uğraşan Lorant'tı
13:54 Fenerbahçe'den Sakatlığım Yüzünden Ayrıldım
15:23 Ceyhun Eriş'e Yorumlar...
20:10 Kırılma Anı Ne?
22:12 Galatasaray Beni Tekrar İstemişti
23:16 Fenerbahçeliydim ama Galatasaray...
26:05 İnsan Kendisine Değer Biçemez
28:08 Futbola Bakışı
31:20 Nagelsmann Abartmış
32:55 Ronaldo Nazario ve Cristiano...
35:10 Şampiyonluk Favorisi Trabzonspor
36:10 Kapanış

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#Ceyhun Eriş#Fenerbahçe#Galatasaray

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