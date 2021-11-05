Ceyhun Eriş: Ortega ile o uğraştı, öğrenince toplantıyı terk etti | Galatasaray'da kalsaydım...

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Eski futbolcu ve yorumcu Ceyhun Eriş, Spor Arena YouTube kanalına konuk oldu. Altyapısından yetiştiği Galatasaray günleri, Fenerbahçe macerası, hafızalarda yer tutmaya devam eden Ariel Ortega olayı, teknik direktörlük hedefi ve daha fazlasını Uğur Yapıcı'ya anlattı.

Detaylar videomuzun tamamında, keyifli seyirler.

CEYHUN ERİŞ'İN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

00:00 Açılış

01:35 UEFA A Lisansı Süreci

02:20 Ceyhun Eriş'in Hedefleri

04:32 "Futbolculuk Sonrası Bekleyerek Hata Yaptım"

08:25 "G.Saray ve F.Bahçe'de Uzun Süre Kalmak İsterdim"

09:42 "Ortega'nın Gidişi Benim Üzerime Yüklendi"

10:41 Ortega ile Uğraşan Lorant'tı

13:54 Fenerbahçe'den Sakatlığım Yüzünden Ayrıldım

15:23 Ceyhun Eriş'e Yorumlar...

20:10 Kırılma Anı Ne?

22:12 Galatasaray Beni Tekrar İstemişti

23:16 Fenerbahçeliydim ama Galatasaray...

26:05 İnsan Kendisine Değer Biçemez

28:08 Futbola Bakışı

31:20 Nagelsmann Abartmış

32:55 Ronaldo Nazario ve Cristiano...

35:10 Şampiyonluk Favorisi Trabzonspor

36:10 Kapanış