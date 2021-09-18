Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası | Fenerbahçe Beko Galatasaray NEF basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına TOFAŞ Spor Salonu'nda 15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvaya Galatasaray NEF, TOFAŞ, Fenerbahçe Beko, Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji ve Gaziantep Basketbol takımları katıldı

Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın finalinde TOFAŞ ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. 3'üncülük karşılaşmasında ise Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE BEKO GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Turnuvanın 3'üncülük karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef saat 15.00'te kozlarını paylaşacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili açıkladığı tedbirlerin uygulanacağı, salon kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyircinin alınacağı turnuvada tüm maçlar, TOFAŞ Spor Kulübü'nün YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.