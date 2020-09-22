CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maç koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'ndan (CEV) yapılan açıklamaya göre, bazı oyuncularının Kovid-19'a yakalandığı tespit edilen Mladost Zagreb, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4 karşılaşmadan çekilmek zorunda kaldı.

Grupta 2. tura çıkacak ekip, Erzeni Shijakut ile Fino Kaposvar arasındaki 2 maçın ardından belli olacak.



Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi ilk turunda Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak Minchanka Minsk de aynı durumu yaşadı. Hükmen galip ilan edilen Allianz MTV Stuttgart tur atladı.

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