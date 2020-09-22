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Voleybol
AA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 20:34 | Son Güncelleme:

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maç koronavirüs nedeniyle iptal edildi

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CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maç koronavirüs nedeniyle iptal edildi
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Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası CEV Şampiyonlar Ligi'nin ilk turundaki 5 maç, pozitif sonuçlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sebebiyle iptal edildi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'ndan (CEV) yapılan açıklamaya göre, bazı oyuncularının Kovid-19'a yakalandığı tespit edilen Mladost Zagreb, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4 karşılaşmadan çekilmek zorunda kaldı.

Grupta 2. tura çıkacak ekip, Erzeni Shijakut ile Fino Kaposvar arasındaki 2 maçın ardından belli olacak.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi ilk turunda Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak Minchanka Minsk de aynı durumu yaşadı. Hükmen galip ilan edilen Allianz MTV Stuttgart tur atladı.

CEV Şampiyonlar Ligindeki 5 maç koronavirüs nedeniyle iptal edildi

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