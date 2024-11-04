×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

CEV Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Medicana#Vakıfbank#Eczacıbaşı Dynavit
CEV Şampiyonlar Liginde yeni sezon başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 13:39

- Turnuvada Türkiye'yi Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank temsil edecek.- Türk temsilcileri, ilk maçlarını 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da yapacak.- Organizasyonun son 13 sezonunda VakıfBank 6, Fenerbahçe ile Eczacıbaşı Dynavit ise 1'er defa şampiyonluk yaşadı.- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2018'den sonra yeniden Dörtlü Final organizasyonu düzenlenecek.

Haberin Devamı

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 65. sezonunda grup maçları heyecanı yarın başlayacak.

AA'nın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu grup mücadeleleri öncesi hazırladığı dosya haberde, yeni sezona ve turnuvanın geçmişine ilişkin detaylara yer verildi.

Gözden KaçmasınKerem Aktürkoğlu için Rafa Silva benzetmesi ve dikkat çeken kehanet: İnanılmaz, kusursuz | Böyle devam ederse...Kerem Aktürkoğlu için Rafa Silva benzetmesi ve dikkat çeken kehanet: İnanılmaz, kusursuz | Böyle devam ederse...Haberi Görüntüle

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 65. sezonunda Türkiye'yi Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank temsil edecek.

Üç Türk temsilcisi, ilk maçlarını 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.

B Grubu'nda yer alan Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan ekibi Tent Obrenovac'ı konuk edecek. D Grubu'nda bulunan Fenerbahçe Medicana, Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani'yi ağırlayacak. C Grubu'nda mücadele eden VakıfBank ise Slovenya'nın Calcit Kamnik takımıyla karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

Turnuvada 20 takım, 4'erli 5 grupta mücadele edecek. Grup maçları 22 Ocak 2025'te tamamlanacak. Gruplarında ilk sırayı alan ekipler, doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinciler ile en iyi üçüncülüğü elde eden takım, çeyrek finale çıkabilmek için play-off oynayacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran ekipler ise adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.

TÜRK TAKIMLARI SON 13 SEZONDA 8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri, son 13 sezonda 8 kez şampiyonluk elde etti.

Organizasyonda VakıfBank 6 kez, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana ise birer defa mutlu sona ulaştı.

2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, Türkiye'ye organizasyonda ilk şampiyonluğunu getirdi. 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini Fenerbahçe Universal göğüsledi.

2013'te İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015'te düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye bu turnuvada 4. şampiyonluğunu yaşattı.

İtalya'nın Treviso şehrinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda da kupanın sahibi oldu.

Haberin Devamı

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. Organizasyonu 2022 ile 2023'te VakıfBank, 2021 ve 2024'te ise Imoco Volley şampiyon tamamladı.

ŞAMPİYON 7 YIL SONRA DÖRTLÜ FİNAL'DE BELLİ OLACAKCEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonundan sonra yeniden Dörtlü Final düzenlenecek.

Organizasyonda 2019'dan bu yana uygulanan Süper Final'in ardından bu sezon yeniden Dörtlü Final sistemine geçilecek.

Turnuvada son kez düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluğu VakıfBank elde etmişti. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Galatasaray ise dördüncülükle yetinmişti.

 

64 SEZONDA 26 TAKIM ŞAMPİYON OLDU

Haberin Devamı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen ve 2000'den itibaren Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonunun geride kalan 64 sezonunda 26 farklı takım şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez kupayı müzesine götüren Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupanın sahibi oldu.

Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rus ekibi olarak ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupayı kaldırmayı başardı.

Haberin Devamı

En fazla şampiyonluğa ulaşan takımlar sıralamasında iki Rus ekibini 7 şampiyonlukla İtalya temsilcisi Volley Bergamo takip etti.

Kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu en fazla SSCB ekipleri kazandı. 22 kez bu kupayı müzesine götüren SSCB'nin ardından 18 şampiyonluk kazanan İtalya temsilcileri ikinci basamakta yer aldı. Türk takımları 8, Bulgaristan ve Rus ekipleri de 3'er şampiyonluk kazandı.

ŞAMPİYONLAR

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:

Yıl

Takım

     

Ülke

1961

Dinamo Moskova

     

SSCB

1962

Bruvestnik Odesa

     

SSCB

1963

Dinamo Moskova

     

SSCB

1964

Levski-Spartak Sofya

     

Bulgaristan

1965

Dinamo Moskova

     

SSCB

1966

CSKA Moskova

     

SSCB

1967

CSKA Moskova

     

SSCB

1968

Dinamo Moskova

     

SSCB

1969

Dinamo Moskova

     

SSCB

1970

Dinamo Moskova

     

SSCB

1971

Dinamo Moskova

     

SSCB

1972

Dinamo Moskova

     

SSCB

1973

Nim-Se Budapeşte

     

Macaristan

1974

Dinamo Moskova

     

SSCB

1975

Dinamo Moskova

     

SSCB

1976

Ruda Hvezda Prag

     

Çekoslovakya

1977

Dinamo Moskova

     

SSCB

1978

Traktör Schwerin

     

Doğu Almanya

1979

CSKA Sofya

     

Bulgaristan

1980

Ruda Hvezda Prag

     

Çekoslovakya

1981

Uralochka Sverdlovsk

     

SSCB

1982

Uralochka Sverdlovsk

     

SSCB

1983

Uralochka Sverdlovsk

     

SSCB

1984

CSKA Sofya

     

Bulgaristan

1985

ADK Almatı

     

SSCB

1986

CSKA Moskova

     

SSCB

1987

Uralochka Sverdlovsk

     

SSCB

1988

Olimpia Teodora Ravenna

     

İtalya

1989

Uralochka Sverdlovsk

     

SSCB

1990

Uralochka Sverdlovsk

     

SSCB

1991

Mladost Zagreb

     

Yugoslavya

1992

Olimpia Teodora Ravenna

     

İtalya

1993

Parmalat Matera

     

İtalya

1994

Uralochka Ekaterinburg

     

Rusya

1995

Uralochka Ekaterinburg

     

Rusya

1996

Parmalat Matera

     

İtalya

1997

Foppapedretti Bergamo

     

İtalya

1998

OK Dubrovnik

     

Hırvatistan

1999

Foppapedretti Bergamo

     

İtalya

2000

Foppapedretti Bergamo

     

İtalya

2001

Volley Modena

     

İtalya

2002

RC Cannes

     

Fransa

2003

RC Cannes

     

Fransa

2004

Tenerife Marichal

     

İspanya

2005

Foppapedretti Bergamo

     

İtalya

2006

Sirio Colussi Perugia

     

İtalya

2007

Foppapedretti Bergamo

     

İtalya

2008

Colussi Perugia

     

İtalya

2009

Volley Bergamo

     

İtalya

2010

Volley Bergamo

     

İtalya

2011

VakıfBank Güneş Sigorta TT

     

TÜRKİYE

2012

Fenerbahçe Universal

     

TÜRKİYE

2013

VakıfBank

     

TÜRKİYE

2014

Dinamo Kazan

     

Rusya

2015

Eczacıbaşı VitrA

     

TÜRKİYE

2016

Pomi Casalmaggiore

     

İtalya

2017

VakıfBank

     

TÜRKİYE

2018

VakıfBank

     

TÜRKİYE

2019

Igor Gorgonzola

     

İtalya

2020

-

     

-

2021

Imoco Volley

     

İtalya

2022VakıfBank     TÜRKİYE
2023VakıfBank     TÜRKİYE
2024Imoco Volley     İtalya
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Medicana#Vakıfbank#Eczacıbaşı Dynavit

BAKMADAN GEÇME!