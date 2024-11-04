CEV Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

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Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 65. sezonunda grup maçları heyecanı yarın başlayacak.

AA'nın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu grup mücadeleleri öncesi hazırladığı dosya haberde, yeni sezona ve turnuvanın geçmişine ilişkin detaylara yer verildi.

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 65. sezonunda Türkiye'yi Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank temsil edecek.

Üç Türk temsilcisi, ilk maçlarını 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.

B Grubu'nda yer alan Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan ekibi Tent Obrenovac'ı konuk edecek. D Grubu'nda bulunan Fenerbahçe Medicana, Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani'yi ağırlayacak. C Grubu'nda mücadele eden VakıfBank ise Slovenya'nın Calcit Kamnik takımıyla karşı karşıya gelecek.

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Turnuvada 20 takım, 4'erli 5 grupta mücadele edecek. Grup maçları 22 Ocak 2025'te tamamlanacak. Gruplarında ilk sırayı alan ekipler, doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinciler ile en iyi üçüncülüğü elde eden takım, çeyrek finale çıkabilmek için play-off oynayacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran ekipler ise adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.

TÜRK TAKIMLARI SON 13 SEZONDA 8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri, son 13 sezonda 8 kez şampiyonluk elde etti.

Organizasyonda VakıfBank 6 kez, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana ise birer defa mutlu sona ulaştı.

2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, Türkiye'ye organizasyonda ilk şampiyonluğunu getirdi. 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini Fenerbahçe Universal göğüsledi.

2013'te İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015'te düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye bu turnuvada 4. şampiyonluğunu yaşattı.

İtalya'nın Treviso şehrinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda da kupanın sahibi oldu.

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CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. Organizasyonu 2022 ile 2023'te VakıfBank, 2021 ve 2024'te ise Imoco Volley şampiyon tamamladı.

ŞAMPİYON 7 YIL SONRA DÖRTLÜ FİNAL'DE BELLİ OLACAKCEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonundan sonra yeniden Dörtlü Final düzenlenecek.

Organizasyonda 2019'dan bu yana uygulanan Süper Final'in ardından bu sezon yeniden Dörtlü Final sistemine geçilecek.

Turnuvada son kez düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluğu VakıfBank elde etmişti. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Galatasaray ise dördüncülükle yetinmişti.

64 SEZONDA 26 TAKIM ŞAMPİYON OLDU

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen ve 2000'den itibaren Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonunun geride kalan 64 sezonunda 26 farklı takım şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez kupayı müzesine götüren Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupanın sahibi oldu.

Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rus ekibi olarak ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupayı kaldırmayı başardı.

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En fazla şampiyonluğa ulaşan takımlar sıralamasında iki Rus ekibini 7 şampiyonlukla İtalya temsilcisi Volley Bergamo takip etti.

Kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu en fazla SSCB ekipleri kazandı. 22 kez bu kupayı müzesine götüren SSCB'nin ardından 18 şampiyonluk kazanan İtalya temsilcileri ikinci basamakta yer aldı. Türk takımları 8, Bulgaristan ve Rus ekipleri de 3'er şampiyonluk kazandı.

ŞAMPİYONLAR

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle: