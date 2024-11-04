CEV Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

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Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 65. sezonunda grup maçları heyecanı yarın başlayacak.
AA'nın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu grup mücadeleleri öncesi hazırladığı dosya haberde, yeni sezona ve turnuvanın geçmişine ilişkin detaylara yer verildi.
Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 65. sezonunda Türkiye'yi Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank temsil edecek.
Üç Türk temsilcisi, ilk maçlarını 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.
B Grubu'nda yer alan Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan ekibi Tent Obrenovac'ı konuk edecek. D Grubu'nda bulunan Fenerbahçe Medicana, Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani'yi ağırlayacak. C Grubu'nda mücadele eden VakıfBank ise Slovenya'nın Calcit Kamnik takımıyla karşı karşıya gelecek.
Turnuvada 20 takım, 4'erli 5 grupta mücadele edecek. Grup maçları 22 Ocak 2025'te tamamlanacak. Gruplarında ilk sırayı alan ekipler, doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinciler ile en iyi üçüncülüğü elde eden takım, çeyrek finale çıkabilmek için play-off oynayacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran ekipler ise adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.
TÜRK TAKIMLARI SON 13 SEZONDA 8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri, son 13 sezonda 8 kez şampiyonluk elde etti.
Organizasyonda VakıfBank 6 kez, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana ise birer defa mutlu sona ulaştı.
2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, Türkiye'ye organizasyonda ilk şampiyonluğunu getirdi. 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini Fenerbahçe Universal göğüsledi.
2013'te İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.
Polonya'nın Szczecin kentinde 2015'te düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye bu turnuvada 4. şampiyonluğunu yaşattı.
İtalya'nın Treviso şehrinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda da kupanın sahibi oldu.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. Organizasyonu 2022 ile 2023'te VakıfBank, 2021 ve 2024'te ise Imoco Volley şampiyon tamamladı.
ŞAMPİYON 7 YIL SONRA DÖRTLÜ FİNAL'DE BELLİ OLACAKCEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonundan sonra yeniden Dörtlü Final düzenlenecek.
Organizasyonda 2019'dan bu yana uygulanan Süper Final'in ardından bu sezon yeniden Dörtlü Final sistemine geçilecek.
Turnuvada son kez düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluğu VakıfBank elde etmişti. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Galatasaray ise dördüncülükle yetinmişti.
64 SEZONDA 26 TAKIM ŞAMPİYON OLDU
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen ve 2000'den itibaren Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonunun geride kalan 64 sezonunda 26 farklı takım şampiyonluğa ulaştı.
Organizasyonda en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez kupayı müzesine götüren Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupanın sahibi oldu.
Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rus ekibi olarak ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupayı kaldırmayı başardı.
En fazla şampiyonluğa ulaşan takımlar sıralamasında iki Rus ekibini 7 şampiyonlukla İtalya temsilcisi Volley Bergamo takip etti.
Kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu en fazla SSCB ekipleri kazandı. 22 kez bu kupayı müzesine götüren SSCB'nin ardından 18 şampiyonluk kazanan İtalya temsilcileri ikinci basamakta yer aldı. Türk takımları 8, Bulgaristan ve Rus ekipleri de 3'er şampiyonluk kazandı.
ŞAMPİYONLAR
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:
Yıl
Takım
Ülke
1961
Dinamo Moskova
SSCB
1962
Bruvestnik Odesa
SSCB
1963
Dinamo Moskova
SSCB
1964
Levski-Spartak Sofya
Bulgaristan
1965
Dinamo Moskova
SSCB
1966
CSKA Moskova
SSCB
1967
CSKA Moskova
SSCB
1968
Dinamo Moskova
SSCB
1969
Dinamo Moskova
SSCB
1970
Dinamo Moskova
SSCB
1971
Dinamo Moskova
SSCB
1972
Dinamo Moskova
SSCB
1973
Nim-Se Budapeşte
Macaristan
1974
Dinamo Moskova
SSCB
1975
Dinamo Moskova
SSCB
1976
Ruda Hvezda Prag
Çekoslovakya
1977
Dinamo Moskova
SSCB
1978
Traktör Schwerin
Doğu Almanya
1979
CSKA Sofya
Bulgaristan
1980
Ruda Hvezda Prag
Çekoslovakya
1981
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1982
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1983
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1984
CSKA Sofya
Bulgaristan
1985
ADK Almatı
SSCB
1986
CSKA Moskova
SSCB
1987
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1988
Olimpia Teodora Ravenna
İtalya
1989
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1990
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1991
Mladost Zagreb
Yugoslavya
1992
Olimpia Teodora Ravenna
İtalya
1993
Parmalat Matera
İtalya
1994
Uralochka Ekaterinburg
Rusya
1995
Uralochka Ekaterinburg
Rusya
1996
Parmalat Matera
İtalya
1997
Foppapedretti Bergamo
İtalya
1998
OK Dubrovnik
Hırvatistan
1999
Foppapedretti Bergamo
İtalya
2000
Foppapedretti Bergamo
İtalya
2001
Volley Modena
İtalya
2002
RC Cannes
Fransa
2003
RC Cannes
Fransa
2004
Tenerife Marichal
İspanya
2005
Foppapedretti Bergamo
İtalya
2006
Sirio Colussi Perugia
İtalya
2007
Foppapedretti Bergamo
İtalya
2008
Colussi Perugia
İtalya
2009
Volley Bergamo
İtalya
2010
Volley Bergamo
İtalya
2011
VakıfBank Güneş Sigorta TT
TÜRKİYE
2012
Fenerbahçe Universal
TÜRKİYE
2013
VakıfBank
TÜRKİYE
2014
Dinamo Kazan
Rusya
2015
Eczacıbaşı VitrA
TÜRKİYE
2016
Pomi Casalmaggiore
İtalya
2017
VakıfBank
TÜRKİYE
2018
VakıfBank
TÜRKİYE
2019
Igor Gorgonzola
İtalya
2020
-
-
2021
Imoco Volley
İtalya
|2022
|VakıfBank
|TÜRKİYE
|2023
|VakıfBank
|TÜRKİYE
|2024
|Imoco Volley
|İtalya