CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Vakıfbank! Imoco karşısında müthiş geri dönüş

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 19:55

Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank, İtalyan ekibi A. Carraro Imoco'yu 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek finale yükseldi.

VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene (İtalya) mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, A. Carraro Imoco'nun üst üste yaptığı hatalarla 8-5'lik üstünlük yakaladı. Dengeli bir oyuna sahne olan maçta sarı-siyahlılar, file önünde kritik sayılar aldı. İtalyan temsilcisi, son anları etkili oynadı ve ilk seti 25-22 üstün bitirerek 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette A. Carraro Imoco, üstün bir performans sergiledi. A. Carraro Imoco, seti 25-18 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü set, çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Boskovic performansıyla ön plana çıkarken VakıfBank, seti 29-27 alarak skoru 2-1'e getirdi.

Boskovic, dördüncü sette de takımını sırtlamayı sürdürdü. VakıfBank, oyun ve skor üstünlüğünü ele aldı ve A. Carraro Imoco skor 9-4 iken ikinci molaya gitti. Markova ve Dangubic'in de performansını artırmasıyla sarı-siyahlılar, farkı 7 sayıya çıkardı: 17-10. VakıfBank, üstünlüğünü koruyarak seti 25-23 kazandı ve 2-2'lik eşitliği yakaladı.

A. Carraro Imoco, final setine 3-0'lık avantajla başladı. Takım olarak temposunu yeniden bulan VakıfBank, Markova'nın sayısıyla 5-4 öne geçti. Boskovic ve Markova ile oldukça etkili bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, bu sette savunmasını da ön plana çıkardı. İtalyan temsilcisi karşısında 5 sayılık (13-8) farkı yakalayan VakıfBank, seti 15-11 alarak maçı 3-2 kazandı.

Öte yandan, müsabakanın dördüncü setinde sakatlık yaşayan Katarina Dangubic, maça devam edemedi. Dangubic, salonu sedyeyle terk etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Kenneth Aro (Finlandiya)

VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç Altıntaş, Aylin Sarıoğlu Acar, Dangubic, Cazaute, Sıla Çalışkan)

A. Carraro Imoco: Gabi, Fahr, Haak, Zhu Ting, Lubian, Wolosz (De Gennaro, Scognamillo, Adigwe, Daalderop)

Setler: 22-25, 18-25, 29-27, 25-23, 15-11

Süre: 144 dakika (31, 27, 34, 33, 19)

