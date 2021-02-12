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Voleybol
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 15:02 | Son Güncelleme:

CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Fenerbahçe, VakıfBank, Eczacıbaşı...

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CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Fenerbahçe, VakıfBank, Eczacıbaşı...
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Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.

Lüksemburg'daki Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Genel Merkezi'nde gerçekleşen çekilişe, kadınlarda mücadele eden Türk kulüpleri VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet de katıldı.

Buna göre Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Igor Gorgonzola, VakıfBank, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik, Eczacıbaşı VitrA ise İtalya'nın Unet e-work takımıyla eşleşti.

Çeyrek final ilk maçları 23-25 Şubat, rövanşları 2-4 Mart tarihlerinde oynanacak.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler şöyle:

Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola (İtalya)
Savino Del Bene (İtalya) - A. Carraro Imoco (İtalya)
Grupa Azoty Chemik (Polonya) - VakıfBank
Unet e-work (İtalya) - Eczacıbaşı VitrA

CEV Şampiyonlar Liginde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Fenerbahçe, VakıfBank, Eczacıbaşı...

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