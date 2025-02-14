CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da!

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2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan (TVF) yapılan açıklamada, "Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli voleybol organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2025 Dörtlü Final heyecanı İstanbul'da yaşanacak.

Voleybol severler, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek bu muhteşem organizasyonda Avrupa'nın en iyi dört takımının şampiyonluk mücadelesine tanıklık edecek” ifadeleri kullanıldı.