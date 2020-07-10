MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriCEV Başkanı Aleksandar Boricic, TVF'ye teşekkür etti
GeriVoleybol CEV Başkanı Aleksandar Boricic, TVF'ye teşekkür etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 18:00,Son Güncelleme:

CEV Başkanı Aleksandar Boricic, TVF'ye teşekkür etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CEV Başkanı Aleksandar Boricic, TVF'ye teşekkür etti
Abone Olgoogle-news

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenecek 18 Yaş Altı ve 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası için Türkiye Voleybol Federasyonuna (TVF) teşekkür etti.

TVF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Boricic teşekkür mesajında, "Dünyaca içinde bulunduğumuz zorlu bir dönemde dahi böyle büyük çaplı organizasyonları düzenleyebilmek için hazır olmaları ve uzun süredir Avrupa plaj voleyboluna yaptıkları değerli katkılarından dolayı Türkiye Voleybol Federasyonuna içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CEV Başkanı Aleksandar Boricic, TVFye teşekkür etti

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle