CEV Başkanı Aleksandar Boricic, TVF'ye teşekkür etti

TVF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Boricic teşekkür mesajında, "Dünyaca içinde bulunduğumuz zorlu bir dönemde dahi böyle büyük çaplı organizasyonları düzenleyebilmek için hazır olmaları ve uzun süredir Avrupa plaj voleyboluna yaptıkları değerli katkılarından dolayı Türkiye Voleybol Federasyonuna içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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