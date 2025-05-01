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Cesc Fabregas'tan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı!

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#Jose Mourinho#Cesc Fabregas#Como 1907
Cesc Fabregastan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 13:44

İspanyol futbolunun unutulmaz isimlerinden Cesc Fabregas, vermiş olduğu röportajda Jose Mourinho'nun kariyerinde bıraktığı etkiden söz etti.

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Serie A takımlarından Como 1907'nin teknik direktörlüğünü yapan Cesc Fabregas, Corriere dello Sport'a verdiği özel röportajda, kariyerinde birlikte çalıştığı teknik direktörler arasında Jose Mourinho'nun kendisinde büyük bir etki bıraktığını itiraf etti.

LİDERLİK TARZI

Beinsports'da yer alan habere göre Fabregas, teknik direktörlük anlayışını şekillendiren isimleri anlatırken, "İçimde üç parça Wenger, birer parça Guardiola, Mourinho, Conte ve Luis Aragonés var" diyerek, Mourinho'nun da bu mozaikte önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

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Mourinho ile Chelsea'de geçirdiği döneme değinen Fabregas, onun liderlik tarzı ve oyuncularla kurduğu yakın ilişkiyi öne çıkardı. Mourinho'nun taktiksel zekası ve motivasyon becerileri, Fabregas'ın futbol anlayışında derin izler bıraktı.​

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Fabregas; İtalya, Almanya ve İspanya'dan teklifler aldığını ancak önceliğinin Como olduğunu vurguladı.

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#Jose Mourinho#Cesc Fabregas#Como 1907

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