Cesc Fabregas'tan Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü: 'Ona hayranım!'

#Inter#Hakan Çalhanoğlu#Como
Cesc Fabregastan Hakan Çalhanoğluna büyük övgü: Ona hayranım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 12:30

Inter, İtalya Kupası yarı final maçında sahasında Como'yu 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, karşılaşmanın ardından Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu.

İtalya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Inter ile Como karşı karşıya geldi. 0-0’ın rövanşında Giuseppe Meazza’da oynanan müsabakadan Inter, 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Konuk ekip, 32. dakikada Martin Baturina ve 48. dakikada Lucas Da Cunha’nın golleriyle 2-0 öne geçti. Inter'de sahneye Hakan Çalhanoğlu çıktı. Sazı eline alan milli futbolcu, 69 ve 86’da ağları havalandırarak skoru 2-2’ye getirdi.

Mücadelede son sözü ise Petar Sucic, 89. dakikada söyledi. Asisti ise Hakan Çalhanoğlu yaptı.

Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, milli yıldızdan övgü dolu sözlerle bahsetti:

Hakan Çalhanoğlu gibi çok fazla oyuncu yok, ona hayranım. Inter’e karşı oynadığımızda ilk olarak onun oynayıp oynamadığı beni endişelendirir.

Bu tür şampiyonlar her zaman çözümler bulur. Onu gerçekten çok seviyorum çünkü futbolda onun gibi, Pirlo, Modric, Kroos gibi çok az oyuncu var. Onu bu seviyede görmek inanılmaz. Her şeyi kendi etrafında şekillendiriyor ve takımı oynatıyor.

