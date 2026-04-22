Cesc Fabregas'tan Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü: 'Ona hayranım!'

Haberin Devamı

İtalya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Inter ile Como karşı karşıya geldi. 0-0’ın rövanşında Giuseppe Meazza’da oynanan müsabakadan Inter, 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

👀 Hakan Çalhanoğlu yine gelişine, yine uzak mesafeden harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi!pic.twitter.com/5NI83N33rr — Spor Arena (@sporarena) April 21, 2026

Konuk ekip, 32. dakikada Martin Baturina ve 48. dakikada Lucas Da Cunha’nın golleriyle 2-0 öne geçti. Inter'de sahneye Hakan Çalhanoğlu çıktı. Sazı eline alan milli futbolcu, 69 ve 86’da ağları havalandırarak skoru 2-2’ye getirdi.

Hakan Çalhanoğlu bu kez kafayla bir kez daha sahnede! Inter’i geri döndürdü!pic.twitter.com/AWyHqNt9kf — Spor Arena (@sporarena) April 21, 2026

Mücadelede son sözü ise Petar Sucic, 89. dakikada söyledi. Asisti ise Hakan Çalhanoğlu yaptı.

Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, milli yıldızdan övgü dolu sözlerle bahsetti:

Hakan Çalhanoğlu gibi çok fazla oyuncu yok, ona hayranım. Inter’e karşı oynadığımızda ilk olarak onun oynayıp oynamadığı beni endişelendirir.

Haberin Devamı

Bu tür şampiyonlar her zaman çözümler bulur. Onu gerçekten çok seviyorum çünkü futbolda onun gibi, Pirlo, Modric, Kroos gibi çok az oyuncu var. Onu bu seviyede görmek inanılmaz. Her şeyi kendi etrafında şekillendiriyor ve takımı oynatıyor.