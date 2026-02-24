Cesare Prandelli'den Juventus camiasına Galatasaray çağrısı: 'Tarih destansı geri dönüşlerle dolu, Juventus başaracağına inanmalı ve denemeli!'

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Juventus'a konuk olacak.

Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

İlk maçta Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak.

Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.

Kritik mücadele öncesinde La Gazzetta dello Sport'a özel röportaj veren Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve Juventus'un eski futbolcusu Cesare Prandelli, siyah-beyazlı takımın taraftarları ve oyuncularına çağrıda bulunarak, "Tarih destansı geri dönüşlerle dolu, Juventus başaracağına inanmalı ve denemeli." ifadelerini kullandı.

İşte o röportajdan öne çıkanlar...

"TELAFİ ETMESİ ZOR, AMA İMKANSIZ DEĞİL"

"Galatasaray, Ali Sami Yen'de başka, deplasmanda bambaşka bir takım; arada gözle görülür büyüklükte bir fark var. Juventus'un ilk maçtaki 5-2'lik dezavantajı telafi etmesi zor olacak, ama imkansız değil. Tarih destansı geri dönüşlerle dolu, Juventus camia olarak başaracağına inanmalı ve bunu denemeli."

"GALATASARAY'IN İSTANBUL'DAKİ MAÇTA İKİNCİ YARIDA 3 GOL ATACAĞINI KİM HAYAL EDEBİLİRDİ?"

"Osimhen ve takım arkadaşlarına karşı gol yemeden üç veya dört gol atmak zor olacak. Ancak İstanbul'daki maçta ilk yarıdan sonra, Galatasaray'ın Juventus'a ikinci 45 dakikada üç gol atacağını kim hayal edebilirdi? Spalletti'nin takımı da bunu yapabilir, neden olmasın? İlk 20 dakikada öne geçerseniz, maçın psikolojik boyutu değişir."

"GALATASARAY MAÇI, GELMİŞ GEÇMİŞ EN ÖNEMLİ MAÇ OLARAK ELE ALINMALI"

"Galatasaray ve Roma, Juventus'un bu sezonu ve birçok oyuncunun geleceği için oynadığı iki maç. Ama önce Galatasaray maçı. Galatasaray maçı, gelmiş geçmiş en önemli maç olarak ele alınmalı. Başka bir şey düşünemezsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak bir geri dönüş, Juventus'a ivme kazandırır. 1983 İtalya Kupası finalini hatırlıyorum, ilk maçta Verona'da 2-0 kaybettik. Rövanş yolculuğunda Tardelli, Platini ve Cabrini herkese tekrar tekrar "Bu işi tersine çevireceğiz" dediler ve maçı 3-0 kazandık . Verona o yıl Serie A'da dördüncü oldu... Galatasaray güçlü bir takım, ve benim çalıştırdığım dönemden daha fazla uluslararası düzeyde oyuncuya sahip ancak Juventus'un kazanacağına inanması gerekiyor."

