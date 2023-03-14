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Cesare Prandelli'den emeklilik kararı! Galatasaray'ı çalıştırmıştı...

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#Galatasaray#Cesare Prandelli#İtalya
Cesare Prandelliden emeklilik kararı Galatasarayı çalıştırmıştı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 09:52

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ünlü İtalyan teknik adam Cesare Prandelli, emeklilik kararı aldığını duyurdu.

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Ünlü İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli, 65 yaşında emeklilik kararı aldığını açıkladı. 2014/15 sezonunun başında yaklaşık 5 ay Galatasaray'ı çalıştıran Prandelli, yaptığı açıklamada; "Bir daha teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Hayatta her şey geçiyor ama futbol tutkusu geçmiyor. Hayatımın bundan sonraki dönemini torunlarımla beraber bir parkta geçirmeyi planlıyorum." diye konuştu.

Cesare Prandelli, futbolu bıraktığı Atalanta'da 1993 yılında başladığı teknik direktörlük kariyeri boyunca Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma, Fiorentina, İtalya Milli Takımı, Galatasaray, Valencia, Al Nassr, Genoa gibi takımları çalıştırdı. Son olarak Mart 2021'de Fiorentina'dan ayrılan Prandelli 2 yıldır takım çalıştırmıyordu.

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#Galatasaray#Cesare Prandelli#İtalya

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