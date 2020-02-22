Cesar Grup Ümraniyespor: 2 - Keçiörengücü: 0
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Keçiörengücü'nü 2-0 yendi.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Baran Eraslan
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (90+2 Emre Kurt), Tarık Tekdal, Glumac, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Akabueze, Bahadır Taşdelen (Dk. 76 Gomis), Nouri, Gimbert (Dk. 90 Mücahit Can Akçay)
Keçiörengücü: Metin Uçar, Samet Akaydin, Cihan Can, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 73 İshak Çakmak), Cem Ekinci, Madinda (Dk. 65 Hüsamettin Tut), Dialiba, Bokila (Dk. 58 Abdulkadir Kuzey)
Goller: Dk. 45+1 Akabueze, Dk. 81 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 62 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 63 Samet Akaydin (Keçiörengücü), Dk. 67 Gimbert (Cesar Grup Ümraniyespor)
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