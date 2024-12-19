CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR CANLI YAYIN || Muhtemel 11'ler belli oldu! Cercle Brugge Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının son maçı olan mücadele turuncu-lacivertliler bu akşam Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde heyecan devam ederken sporseverler ise mücadelenin saatini ve yayıncı kuruluşunu merak edip araştırıyor. Peki, Cercle Brugge Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler dahil maçla ilgili tüm sorgulananlar...

CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Jan Breydel Stadı'nda bu akşam saat 23.00'te başlayacak maçı, Macar hakem Istvan Vad yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Deniz, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson, Piatek

Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Ravych, Miangue, Efekele, Francis, De Wilde, Magnee, Minda, Olaigbe, Denkey

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BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Onur Ergün ve Keny'nin durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Kaburgasındaki ağrı nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyen kaleci Muhammed Şengezer'in ise takımdaki yerini alması bekleniyor.

UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da müsabakada görev yapamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezası sona eren Senegalli stoper Ousseynou Ba ise Cercle Brugge karşısında takımındaki yerini alabilecek.

BAŞAKŞEHİR 5 PUANA SAHİP

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden Başakşehir, sonraki iki maçındaki beraberliklerin ardından son maçında galibiyetle ayrılmayı başardı. İstanbul ekibinin 5 puanı bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi. Başakşehir, üçüncü maçında deplasmanda Kopenhag ile 2-2, dördüncü maçında da sahasında 90+6. dakikada yediği golle Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir beşinci maçında Alman temsilcisi Heidenheim'ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

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Konferans Ligi'ne sahasındaki 6-2'lik St. Gallen galibiyetiyle başlayan Cercle Brugge, ikinci maçında deplasmanda Vikingur'a 3-1 yenildi. LAKS Linz ile golsüz berabere kalan Belçika temsilcisi, son iki maçında ise Hearts'ı 2-0 ve deplasmanda Olimpija'yı 4-1 yendi. Belçika ekibi 10 puana sahip.