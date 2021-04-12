Cenk Tosun'un sakatlığı, Beşiktaş'ın yanı sıra Milli Takım'ı da vurdu! Şenol Güneş kimi çağıracak?

Cenk Tosun, BB Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlıkla Süper Lig'de sezonu kapattı. İyileşmesi 6-7 ayı bulabilecek Cenk Tosun, A Milli Takımımızın katılacağı EURO 2020'yi de kaçıracak. 11 Haziran'da İtalya - Türkiye arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak olan EURO 2020, 11 Temmuz'daki final mücadelesiyle sona erecek.

A Milli Takımımız, 11 Haziran'da İtalya ile Roma'da, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Bakü'de karşı karşıya gelecek.

Cenk Tosun'un sakatlığı, Milli Takım'ın kağıt üzerinde en alternatifsiz bölgesi olarak görülen forvet rotasyonuna ağır bir darbe oldu. Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Hollanda, Norveç ve Letonya maçları için açıklanan kadroda forvet olarak Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman ve Cenk Tosun yer almıştı.

BURAK YILMAZ ALTERNATİFSİZ

Milli Takım'ın Hollanda maçında hat-trick yapan, Letonya maçında da golünü atan Burak Yılmaz, bunun yanı sıra Fransa Ligue 1'de sergilediği performansla da yaşına rağmen formunun zirvesinde olduğunu gösteriyor.

35 yaşındaki milli golcü, bu sezon Lille formasıyla çıktığı 27 maçta 12 gol atıp 4 asist yaptı. Burak, Milli Takım'la çıktığı 3 maçta da 4 gol atmayı başardı.

ŞENOL GÜNEŞ, KENAN KARAMAN'I KENARDA KULLANDI

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, son milli maçlarda Kenan Karaman'ı Burak Yılmaz'ın sağında kenar forvet olarak kullandı. Hücum presinde etkinliği dikkat çeken Kenan, Burak Yılmaz ile de iyi anlaşmıştı.

ENES ÜNAL FORMSUZ

Burak, Kenan, ve Cenk'in yanı sıra Milli Takım kadrosunda bulunan Enes Ünal da formsuz bir sezon geçiriyor. Getafe formasıyla bu sezon 20 lig maçına çıkan Enes, 1 gol atıp 2 de asist yapabildi.

ENİS DESTAN SONRADAN KADROYA KATILMIŞTI

Altınordu altyapısından yetişen ve TFF 1. Lig'de Altınordu forması giyen 18 yaşındaki Enis Destan, Milli Takım'daki koronavirüs vakaları sonrası kadroya dahil edilmişti. Bu sezon TFF 1. Lig'de 22 maçta 10 gol atıp 3 de asist yapan Enis, Letonya maçında süre almadı.

SERDAR DURSUN EN CİDDİ ALTERNATİF OLABİLİR

Cenk Tosun'un yokluğunda Şenol Güneş, Milli Takım kadrosuna Burak Yılmaz dışında bir santrfor daha eklemek zorunda. Bundesliga 2'de bu sezon Darmstadt formasıyla çıktığı 27 maçta 17 gol atıp 6 da asist yapan Serdar Dursun, Şenol Güneş'in aradığı isim olabilir. 1.90 boyunda ve 29 yaşında olan Serdar Dursun, daha önce yaptığı açıklamalarda hayalinin milli formayı giymek istediğini söylemişti.

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