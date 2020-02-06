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GeriFutbol Cenk Tosun'un Premier Lig şanssızlığı! Yine aynısını yaşıyor...
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2020 - 14:21,Son Güncelleme:/

Cenk Tosun'un Premier Lig şanssızlığı! Yine aynısını yaşıyor...

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Cenk Tosun'un Premier Lig şanssızlığı! Yine aynısını yaşıyor...

Premier Lig'de devre arasında Crystal Palace'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere'de ikinci kez aynı şanssızlığı yaşıyor.

Crystal Palace'da teknik direktör Roy Hodgson, görevinin sonuna gelmek üzere. İngiliz basını, Palace'ın tecrübeli teknik direktör ile yollarını ayıracağını yazdı.

Roy Hodgson, Cenk Tosun'u transfer etmek için uzun süre uğraşmış ve transferi bitiren kişi olmuştu. Cenk, Hodgson'un ayrılması halinde Everton'daki şanssızlığını tekrar hatırlayacak...

EVERTON'DA AYNISI OLMUŞTU

Milli futbolcuyu Everton'a getiren Sam Allardyce, kısa süre sonra görevinden ayrılmış ve yerine gelen Marco Silva, Cenk'e fazla forma şansı vermemişti.
Allardyce'ın oynattığı Cenk Tosun, Silva ile düşüşe geçmişti. Türk golcünün kendisini isteyen teknik direktörler ile uzun süreli beraber olamaması büyük bir şanssızlık olarak yorumlandı.

Cenk Tosun'un Crystal Palace formasıyla attığı ilk golü hatırlıyoruz...

Cenk Tosunun Premier Lig şanssızlığı Yine aynısını yaşıyor...

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