Cenk Tosun'un babası, Beşiktaş maçını izledi! Transfer...

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Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan milli futbolcu Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun, Siyah-beyazlılar'ın Altay'ı 1-0 yenerek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldiği maçı tribünden takip etti.

Şenol Tosun'un tribünden maç izlemesi, Cenk Tosun'un Beşiktaş'a yakın olduğu şeklinde yorumlandı.

"BENITEZ'İN PLANLARINDA YOK"

Beşiktaş'a geri dönmesi gündemde olan Cenk Tosun ile ilgili İtalyan gazeteci Nicolo Shira, milli futbolcunun Everton menajeri Rafael Benitez'in planlarında olmadığını açıkladı. 30 yaşındaki golcü futbolcunun transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.