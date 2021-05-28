Cenk Tosun'dan yeni anlaşma!

Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdiği yarım sezonda şampiyonluk zaferi yaşamayı başaran Cenk Tosun, kariyeriyle ilgili önemli bir adım attı. Cenk Tosun, aralarında Mesut Özil gibi yıldızların da yer aldığı birçok deneyimli oyuncunun menajerlik yetkisine sahip olan Family&Football& firması ile sözleşme imzaladı.

Cenk'in kariyerinin devamındaki transferlerinde daha sağlıklı adımlar atabilmek için Family&Football şirketi ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR

Geride kalan sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Cenk'in, İngiliz ekibi Everton ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Cenk'in önümüzdeki sezon sonunda bonservisini eline alıp, ciddi taliplerinin tekliflerini değerlendirmesi bekleniyor.