Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan Sergen Yalçın'a duygulandıran sözler: Bitecekse burada bitsin

Spor Arena / İsmail ER Beşiktaş’ın 3-0 kazandığı Alanya maçı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ile karşılaşmada 1 gol atan Cenk Tosun arasında duygu yüklü bir konuşma geçti.

Yalçın, Covid-19’a yakalandığı için bir süre futboldan ayrı kalan yıldız golcüye, “Sadece son antrenmana çıkabildin. Aboubakar da yok ama benim için senin sağlıklı olman önemli. Seni ilk 11’de oynatmak istiyorum. Ama kendini hazır hissetmiyorsan başka bir formül bulurum” dedi.

Cenk ise şunları söyledi ve ardından 11’e girdi: “Hocam, fizik olarak takım arkadaşlarımdan geri kalsam da kafa olarak hazırım. Beşiktaş’ın bana ihtiyacı varsa kesinlikle görevden kaçmam. Bitecekse de burada bitsin.”

VIDA, 100'LER KULÜBÜNDEKİ 8. YABANCI

Beşiktaş’taki 100. Süper Lig maçını Aytemiz Alanyaspor karşısında oynayan Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla 100 ve üzeri sayıda lig karşılaşmasına çıkan 8. yabancı futbolcu oldu.

Ocak 2018’de Dinamo Kiev’den transfer edilen Hırvat stoper, ligde oynadığı 100 maçta 13 gol attı, 1 asist yaptı.

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